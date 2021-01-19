برلمانى يطالب التعليم العالى بمواجهة معاهد بير السلم

جدة - نرمين السيد - وأكد الحسينى، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك العديد من الإعلانات فى الصحف لهذه المعاهد والتى تدعى تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد.

وأعلن عضو مجلس النواب أنه سيسلم المجلس صورًا بأسماء هذه المعاهد ليتم إيداعها مضبطة المجلس، مشددًا على أهمية أن يكون لها مستشفيات، وأن كثير من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعى.

وقال: "أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض"، متابعًا: "الأبحاث الموجودة فى الأدراج علينا الاستفادة منها".

وشدد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمى، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالى، والتعليم قبل الجامعى فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكموا مسار الدراسة فى كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.