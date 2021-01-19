1000 بطانية بقرى الأقصر.. صناع الخير تواصل مبادرة الدفا

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وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن الحملة توزع 1000 بطانية فى قرى أصفون، لعضائمة، الدير، الحميدات شرق، النجوع، وبورات المطاعنة، البعيرات، منشأة العمارى بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن المؤسسة وزعت أيضًا بطاطين لمواجهة الشتاء فى محافظات البحيرة والغربية والفيوم.
وأوضح أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” .
ويذكر أن صناع الخير قدمت مجموعة من الخدمات المتكاملة لأهالى محافظة الأقصر من بينها توزيع عدد من القوافل "كعنيك فى عنينا" وتقديم مساعدات موسمية كبطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة حماية لدعم الشرائح الأكثر تضررا من فيروس كورونا ودعم زواج الفتيات اليتيمات.
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