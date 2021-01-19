جبالى يطالب النواب بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال ارتداء الكمامة فضلا عن استعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها، قدر الإمكان حفاظا على الصحة العامة للجميع.





وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التباعد الاجتماعى قدر الإمكان كإحدى الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى استعرض خلالها وزير التعليم العالى والبحث العلمى إنجازات الدولة فى مجال التعليم العالى و البحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذى قطعته فى هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى. شهدت الجلسة العامة للمجلس، توجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا".

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