من تحت قبة البرلمان.. وزير التعليم العالى يوجه التحية للأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "من مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا".





جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى استعرض خلالها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذى قطعته فى هذا الصدد، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وقال: "نحسب من راح ضحية هذا الوباء منهم شهداء ومنهم من أصيب بالمرض وعاد لميدان المعركة من جديد ليساهم فى تخفيف الآلام ويعطى الأمل للمصابين".

ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا فى ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلاً: "نتذكر أيضًا من فقدناه منهم وهو يؤدى دوره الوطنى".

وأشار وزير التعليم العالى إلى ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى وصياغة استراتيجية للذكاء الاصطناعى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة و جامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و8 كليات للذكاء الاصطناعى لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

ولفت خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التمييز.