مدبولي يُكلف بسرعة الانتهاء من مدارس النيل والعمل على نجاح هذه التجربة

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إجمالي الـ 25 مدرسة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنتهي وزارة الإسكان حاليًا من تنفيذ 9 مدارس، وسيتم البدء في 14 مدرسة أخرى على الفور.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،: شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لسير العمل لإنجاز التكليف الرئاسي بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية، حيث تضم المدارس الجاري تنفيذها من جانب وزارة الإسكان حاليًا، استكمال 5 مدارس قائمة بمدن السادات، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، ودمياط الجديدة، إلى جانب تنفيذ 4 مدارس جديدة، اثنتان بالقاهرة الجديدة، واثنتان بمدينتي الشروق والشيخ زايد، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم التشغيل الجزئي لبعض تلك المدارس مرحليًا بصورة كاملة التشطيب والتجهيزات خلال الأعوام الدراسية من 2017/2018 إلى 2020/2021، وتم استعراض الموقف التنفيذي لكل مدرسة تفصيليًا من حيث نسب الإنجاز، وموعد التسليم لباقي المنشآت بالكامل لدخول الخدمة.
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