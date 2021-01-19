نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الاربعاء الموافق 20 يناير 2021 وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأربعاء:

أمطار خفيفة الي متوسطة (50 % تقريبًا): علي مناطق من القاهره الكبرى ومدن القناة علي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى (البحيرة-الدقهلية-كفر الشيخ_المنوفيه-الغربية-الشرقية) على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة الي غزيره على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء( الإسكندرية-السلوم-الرشيد-بلطيم-مطروح-دمياط-بورسعيد-العريش-رفح) على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي انحاء متفرقه من شمال الصعيد (الفيوم-بني سويف) علي فترات متقطعه.

نشاط الرياح مثيرة للأتربة: علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة: علي البحر المتوسط وارتفاع الموج من ٣ امتار ونصف الي ٤ أمتار أما حالة البحر الأحمر أرتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.