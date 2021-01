نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القابضة للمطارات تعلن ارتفاع حصيلة المطارات المصرية الحاصلة على الاعتماد الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة المطارات المصرية الحاصلة علي الاعتماد الصحى ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آم نفي ظل جائحة كورونا لخمسة مطارات لتضم مطارات برج العرب والأقصر، بالإضافة إلى اسوان والغردقة وشرم الشيخ لتصبح مصر من أعلي الدول في أفريقيا التي حصلت مطاراتها علي الاعتماد الصحي للمطارات بعد جنوب افريقيا.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التهنئة للطيار عادل المحجوب ولجميع العاملين بالشركة المصرية للمطارات علي هذا الإنجاز الذي يدل علي قدرة وحرفية العاملين علي الارتقاء للمعاييرالعالمية خاصة وأن هذا الاعتماد يأتي بعد أيام من استقبال الوفود الـ32 المشاركين فى كأس العالم لكرة اليد، والذي كان اختبارا لقدرات المطارات المصرية علي التعامل مع أزمة كورونا حيث تم بالتنسيق مع الحجر الصحي استقبال تلك الوفود والاهتمام بالتعقيمفي كافة خطوات وصول تلك الوفود مضيفًا أن المطارات المصرية والعاملين بها علي قدرالمسؤولية للتعامل مع الجائحة التي أصبحت واقعا نعيش فيه، وأضاف أن مطار القاهرة من المقرر أن ينضم قريبا للمطارات المعتمدة صحيًا.



جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي الذى يقدمه المجلس الافريقي للمطارات ACI يمكن المطارات من التحقق من صحة التدابير الخاصة بها في جميع أنحاء مرافقهاوعملياتها ويعمل علي طمأنة المسافرين باستخدام مرافق المطار.



كما يعزز الاعتراف بالتميز المهني في الحفاظ على مرافق صحية آمنة وفق توجيهات منظمة الطيران المدني ICAO ومنظمة الصحة العالمية WHO.



ويستند هذا "الاعتماد" على إرشادات من وثيقة ICAO CART Take-Off وACI Recovery and Restart Best Practices التي تكمل نهج CART. وهي تتماشى مع توصيات CAPSCA للدول، مع اتباع نهج مركزي للمطار لتلبية المتطلبات المشتركة.



ويشمل الموضوعات التي يجب تنفيذها للحصول علي هذا الاعتماد التنظيف والتطهير، والتباعد الصحي، وحماية الموظفين، وتطهير أماكن التواصل مع الركاب ومرافق الركاب بما في ذلك الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، والاسواق الحرة، والأغذية والمشروبات،ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.