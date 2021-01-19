نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يشكر الأطقم الطبية لدورها في مواجهة وباء كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للأطقم الطبية في المستشفيات ومستشفيات العزل، قائلًا: الأطقم الطبية قامت بعمل بطولي لمواجهة الوباء اللعين ويعملون ليل نهار منهم من فاضت روحه إلى خالقها وذهبوا شهداء ومنهم من أصيب وشفاه الله وعاد مجددًا لميدان المعركة ليساهم في تخفيف الآلام ويعطي الأمل للمصابين ".

جاء ذلك خلال الجلسة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلًا: نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وصياغة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة وجامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استحداث برامج للتعليم التكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة والجامعات التكنولوجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومواكبة أساليب التدريب الحديث وتحقيق التمييز.‎

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

