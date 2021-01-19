البيئة والعربية للتصنيع تبحثان إنشاء مصنع لتدوير مخلفات النخيل

جدة - نرمين السيد - وتناولت المباحثات الشراكة بين البيئة والعربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد لإنشاء أول مصنع متخصص لتدوير مخلفات النخيل فى الوادى الجديد، كما تم دراسة نتائج نجاح التجربة العملية لتصنيع ألواح الخشب المضغوط MDF من سعف النخيل، إذ تم تكليف إحدى الشركات الألمانية المتخصصة فى تكنولوجيا تصنيع الأخشاب بتنفيذها على كمية من مخلفات النخيل "سعف النخيل"، تم إرساله من محافظة الوادى الجديد، وظهرت نتائج التصنيع والاختبارات والتى تشير إلى نجاح تصنيع الخشب المضغوط MDF بجودة عالية من سعف النخيل.

وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البيئة تحظى باهتمام القيادة السياسية وأصبحت من الأولويات الوطنية، مشيرة إلى حرص وزارة البيئة لدعم كل الجهود القائمة حاليا بين محافظة الوادى الجديد والهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من جريد ومخلفات النخيل لإنتاج أخشابMDF.

وأوضحت فؤاد أن هذا التعاون يأتى فى إطار التعاون الوثيق بين العربية للتصنيع ووزارة البيئة للاستفادة من المخلفات الزراعية فى تصنيع مواد ذات قيمة مضافة تستفيد من خامات محلية وتحل مشكلات بيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن تأسيس مصنع إنتاج الأخشاب من جريد النخيل سيساهم فى تخفيض التلوث البيئى، كما أنه يستخدم خامات محلية مهدرة سيعود تصنيعها بعائد مجزى للفلاح والمصنع.

من جانبه، أكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحقيق الإستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل، خصوصا فى ظل التوسعات المنتظرة فى زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.

وأشاد التراس بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الوادى الجديد لإقامة وتوطين مشروع زراعى صناعى متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتحقيق الإستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل.

كما أشار رئيس العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق على إنشاء مصنع لألواح اخشاب MDF من مخلفات النخيل فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويا، مضيفا أن المشروع يحقق جدوى إقتصادية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلى من خشب MDF، بالإضافة إلى الفوائد البيئية للإستفادة والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.

وأوضح التراس أن انتاج المصنع يساعد فى تقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج، إذ تبلغ حاليا فاتورة استيراد الخشب MDF حوالى 200 مليون دولار سنويا، فى الوقت الذى يتم فيه شراء 400 ألف متر مكعب من خشب MDF لتلبية إحتياجات السوق المحلى.

وأكد الزملوط أهمية التعاون والشراكة مع وزارة البيئة والعربية للتصنيع فى مجال مشروعات فرم النخيل وتأسيس مصنع لإنتاج أخشاب MDF، مشيرا ان عدد النخيل بمحافظة الوادى الجديد يبلغ حوالى 2.43 مليون نخلة وجار زراعة 2 مليون نخلة أخرى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار أن مخلفات النخيل تشكل عبئا كبيرا على أصحاب المزارع والدولة ويتم التخلص منها بحرقها أو طمرها مما يترتب عليه آثار سلبية على البيئة و مخاطر وكوارث ناتجة عن الحرائق، موضحا أننا نستهدف الاستفادة من جريد النخيل لإنتاج ألواح من الخشب المضغوط التى تستخدم فى إنتاج المنتجات الخشبية المختلفة وهذه الصناعة تعتمد على الخامات المنتجة محليا بالكامل.