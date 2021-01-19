فريدى البياضى يطالب التعليم العالى بإعلان معايير اختيار المعيدين بالجامعات

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى استعرض خلالها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذى قطعته فى هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.
وانتقد البياضى عدم تحديد مواعيد مقابلات المعيدين المتقدمين للعمل فى الجامعات الأهلية التى تم إنشاؤها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالى، حول استكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذى توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خطة الوزراة للفصل الدراسى الجديد وسط توقعات بزيادة حالات كورونا
وتابع البرلمانى، أن إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم، كما شدد على ضرورة تطوير كليات التربية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، شهدت توجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوى خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا: "من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولى للتصدى لفيروس كورونا".
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