جلسة البرلمان تشهد اعتراضا لعدم السماح للأعضاء باستكمال مداخلاتهم

جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اعتراضات على خلفية قرار رئيس المجلس بقفل باب المناقشة، أثناء مناقشة بيان وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار.





واعترض عدد من الأعضاء على عدم منحهم الكلمة، على الرغم من التسجيل، إلا أن رئيس المجلس، أكد أنه يطبق اللائحة.

وطالب رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بالتعقيب على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة.

وفى بداية الجلسة أعلن حنفى جبالى، تلقيه 96 طلبًا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك 81 طلبًا للتعليق على بيان وزير الدولة للإعلام فى الجلسة المقرر لهما الحضور فى جلسة اليوم.

وأشار إلى أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس فى إقفال باب المناقشة، موضحًا أن سلطاته التقديرية فى إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة فى أعمال الجلسة.

وأكد حنفى جبالى، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوزا المدة المحددة لكل عضو، قائلاً: "لذا على الجميع الدخول فى الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول فى غير موضوع النقاش".