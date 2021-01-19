برلمانية تدعو للنظر فى معاش هيئة التدريس:

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتى استعرض خلالها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى ظل الشوط الكبير الذى قطعته فى هذا الصدد.

وأضافت: لقد وجه وزير التعليم العالى التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم يتراوح ما بين 500 إلى 1200 جنيه فقط.

وشددت البرلمانية، على أهمية دعم القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى فى مصر، مشيرة إلى أنهم الفئات الأولى بالرعاية ، ففى الوقت الذى يتم إرهاقهم بتكليفات النشر من 5 لـ 8 أبحاث علمية فى دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أية عوائد.