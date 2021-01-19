عاجل.. مصر تدين هجوما استهدف قاضيتيّن فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر، اليوم الثلاثاء فى بيان رسمى للخارجية، بأشد العبارات الهجوم الوحشى الذى وقع مؤخرًا فى العاصمة الأفغانية كابول، والذى استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا فى كابول، وأسفر عن مقتلهما.





وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتى الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.. مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة فى مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التى تعرضت لها البلاد مؤخرًا، وفى التصدى لكل أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

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