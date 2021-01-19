برلمانى يشيد بوزير التعليم العالى.. ويطالب بمحاسبة رؤساء الجامعات

جدة - نرمين السيد - قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان نموذجًا للتعاون، وشارك فى جميع الجلسات التى تناقش مشروعات قوانيين.





وأوضح هاشم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "انتهينا من صياغة 21 قانونًا خلال الفترة الماضية، و30 اتفاقية، و202 طلب إحاطة، وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كل المشكلات".

وأضاف أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية، قائلاً: "رأينا من يحصل على دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية على شهادة كلية طب، ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة".

وأشار النائب إلى أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم على البرامج التى قدمها كل منهم لتولى رئاسة الجامعة، وماذا نفذ منها.