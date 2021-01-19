مصر تدين الهجوم الذي استهدف قاضيتيّن في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخراً في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.
وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسرتيّ الضحيتيّن، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.
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