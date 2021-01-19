السفير الالماني: شركتا (DB شانكر – DHL ) ترغبان في التعاون مع مصر بمجال نقل البضائع

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ،السفير سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلف.،وحضر اللقاء رئيسي هيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل .

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية الألمانية، والتعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال النقل حيث كان أحدث أوجه هذا التعاون هو توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وسيمنز العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر ، مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب السفير الالماني بالقاهرة عن اهتمام الشركات الالمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري خاصة وانه تم توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف (يوروجيت الالماني وكونشتيب ايطاليا) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ) وأكد وزير النقل أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بمايساهم في تطوير هذه المنظومة .

وأشاد السفير الالماني بالقاهرة بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى أن إتجاه مصر نحو تطوير البنية التحيتية في شتى المجالات وخاصة قطاع النقل والسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطوير شبكة الطاقة الكهربائي هو نفس الاتجاه الذي اتخذته الدول المتقدمة

وتباحث الجانبان في التعاون في مجال إنشاء مركز للتحكم لشبكة السكك الحديدية (الديزل والكهرباء) التي سيتم تنفيذها وكذلك التعاون لانشاء مركز لتدريب وتأهيل وصيانة خاص بمنظومة السكك الحديدية يتم خلاله تدريب المهندسيين والفنيين المصريين على أحدث نظم تكنولوجيا السكة الحديد والقطارات السريعة وذلك على أيدي خبراء المانيا المتخصصين في هذا المجال كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرنكنشت الألمانية في مجال تدريب عدد 160 مهندس وعامل مصري على ماكينات حفر الانفاق ليتم تأهيلهم بما يمكنهم من العمل في السوق المصرية والألماني .

كما اعرب السفير الالماني عن رغبة شركتى (DB شانكر – DHL ) الالمانيتين للتعاون مع الجانب المصري في مجال نقل البضائع وانشاء المناطق اللوجيستسة واكد الوزير على اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه المنظومة وكذلك تنفيذ خطة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.

كما اشار الوزير الى أنه في مجال مشروعات الربط بين مصر ودول الجوار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي والبري مع دول الجوار يمكن ان تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين ففي مجال الربط البري مع دول الجوار فهناك طريق القاهرة كيبب تاون الذي يمر بعدد 9 دول افريقية بطول 10228كم منهم 1155كم داخل الأراضي المصرية جاري تطويرهم وكذلك الطريق البري المخطط إنشاؤه بين مصر وتشاد وفي مجال الربط السككي فهناك مخطط لإنشاء خط اسوان /توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان ، وخط الإسكندرية / السلوم /بنغازي للربط مع ليبيا وكذلك مشروع خط الفردان /العريش /رفح / طابا كما اشار الوزير الى انه يتم تطوير كل الموانئ المصرية على البحر المتوسط للربط مع دول شمال وغرب افريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر للربط مع دول شرق افريقيا