5 أخطاء يومية تسبب انفجار الهاتف المحمول ونصائح هامة لحماية الهاتف والبطارية من الإنفجار

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محمد سياف - ابو ظبي - تكررت كثيراً حوادث انفجار الهاتف المحمول خلال الآونة الأخيرة، وذلك ناتج في المقام الأول من الإستخدام الخاطئ للهواتف الذكية وأحياناً الإستهتار في التعامل معها، وعدم الإنتباه لبعض الأشياء البسيطة التي قد تؤدي في النهاية إلى انفجار الشاحن أو الهاتف.

5 أخطاء يومية تسبب انفجار الهاتف المحمول ونصائح هامة لحماية الهاتف

وحول هذا الأمر أوضحت الأستاذ المساعد بكلية حاسبات ومعلومات في جامعة القاهرة المهندسة مروة جلال بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير وقد تؤدي في النهاية إلى كارثة.

ويتعرض مصر فايف الأخطاء الخمسة التي تتسبب في انفجار الهاتف المحمول أو البطارية، والتي جاءت وفق ما يلي:

شحن الهاتف أثناء وضعه على السرير أو مقاعد قماشية

شحن الهاتف بهذه الطريقة وعدم وضعه على عازل يساهم بشكل كبير في ارتفاع حرارة الهاتف وخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة التليفون وفي النهاية ينفجر أو يحدث حريق والأقمشة.

شراء منتجات غير أصلية وخاصة الشاحن

وشراء منتجات غير أصلية تعد بمثابة قنبل موقوته فعلياً، لأن الشاحن الغير أصلي يؤدي إلى طول فترة الشحن وارتفاع حرارة الجهاز.

اتصال الهاتف بالشاحن بشكل مستمر

هذا يعد جهداً زائداً على الشاحن والبطارية والجهاز وقد يؤدي إلى انفجار أي منهما.

وضع الشاحن في مكبس الكهرباء بشكل مستمر

فبعد الفراغ من الشحن يجب فصل الشاحن فوراً لعدم حدوث أي ماس كهربائي قد يؤدي إلى حريق أو انفجاره.

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يجب تغيير الشاحن إذا مر عليه فترة، لأن طول فترة استعمال الشاحن تؤدي إلى فقد سرعة شحنه بسبب قدم المكونات الداخليه له واستهلاكها، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث انفجار.

وللوقاية من انفجار الهاتف يجب تلافي الأخطاء السابقة حفاظاً على سلامة وسلامة بيتك وأولادك.