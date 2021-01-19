رئيس النواب يحيل بيان وزير التعليم العالى إلى اللجان المعنية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، إحالة ما ورد فى حديث وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد مما أدلى به وزير التعليم العالى على أرض الواقع.





وكلف جبالى، بإعداد تقرير لعرضه على هيئة مكتب المجلس، مطالبا بحضور من لديه أى ملاحظات لاجتماعات اللجنة المختصة، مؤكدا أن الفرصة متاحة للجميع. كما طلب رئيس النواب، رأى الأعضاء فيما طرحه، ليحصد موافقة من جميع الحضور على ذلك.

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