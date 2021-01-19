الرعاية الصحية تهنئ على حطب لتعيينه مديرا للصحة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية وجميع العاملين بها التهنئة للدكتور على حطب، لثقة القيادة السياسية ممثلة فى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعيينه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.





وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، هذا التعيين، معربة عن فخرها لاختيار أحد القيادات الشابة النشطة من فريق العمل بها لتولى هذا المنصب القيادى، لافتة إلى أن هذه الثقة تسهم فى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات والمهارات القادرة على تحمل المسئولية السياسية.

فيما أكدت الهيئة حرص الدولة المصرية من خلال جميع مؤسساتها على تعزيز التفكير المبتكر ودعمها القيادات الشابة، وخصوصًا تلك القيادات التى أثبتت كفاءة فى إدارة بعض الملفات الطبية خلال الأزمات، لافتة إلى تولى الدكتور على حطب منصب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بمحافظة الإسماعيلية، وهو ثانِ مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابى كورونا فى مصر بعد مستشفى النجيلة بمطروح.



وكان الدكتور على محمد على حطب يشغل منصب مدير إدارة الرعاية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تولى الإشراف العام على أقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا بمستشفيات الهيئة ببورسعيد، وكان لجهوده أكبر الأثر فى النجاح الملموس الذى تلمسه الهيئة العامة للرعاية الصحية.