برلمانى: قرار أمريكا بشأن حركة حسم يدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أيد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية وهى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا أنها جماعات مسلحة تحمل راية العنف فى سياستها وتحمل شعارات الإرهاب فى العالم العربى وفى الخارج، فالجميع أصبح يدرك شر تلك الحركات والجماعات ورغبتها الواضحة فى التخريب وإشاعة الفوضى.





وأكد الديب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه قرار الخارجية الأمريكية يمثل خطوة جيدة... إذ يحاصر جماعة الإخوان الإرهابية ويمثل صفعة قوية لها، موضحًا أنه يدعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ويدعم رؤية الدولة المصرية التى اتخذتها تجاه تلك التنظيمات التى تدعو للتخريب وتسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاعتراف بخطورة تلك المنظمات على العالم وأمنه واستقراره، بداية الطريق نحو مواجهة صحيحة تجاه هذه الحركات المسلحة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، لافتًا إلى ضرورة تعميم الأمر على مختلف المنظمات الإرهابية فى المنطقة وتضييق الخناق عليها، واتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدول التى يثبت دعمها للإرهابيين والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى أن عملية الإدراج تضمن لمصر الشرعية الدولية فى حربها ضد التنظيمات الإرهابية.

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