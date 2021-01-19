عبدالغفار: دعم البحث العلمى ليس بالضرورة من ميزانية الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن رعاية المبتكرين أصبح واقعا بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس خلال الجلسة العامة عن المطالبة بالاهتمام بالمبدعين.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الجلسة العامة: لم يكن هناك صندوق ولكن الآن أصبح لدينا مبلغ لدعمهم، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمى: لابد من آلية منضبطة ومحكمة نضمن بها الجدية لربط الصناعة بالبحث العلمى.

وقال وزير التعليم العالى: "دعم البحث العلمى لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص"، موضحا أن هناك أزمة ثقة وأنه لابد أن يثق الصانع فى إمكانيات الباحث المصرى وتحديث المنتج وطرح أفكار لتحديث المنتج، وأن دعم الثقة فى البحث العلمى هى الأساس الآن.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن البحث العلمى قضية أمن قومى، مشيرا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.

وقال النائب، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، فى حضور الدكتور خالد عبد الغفار، إن أرقام براءات الاختراع "متواضعة"، وأن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالبا بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة فى الجامعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".

وتساءل وكيل مجلس النواب: "هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور فى المشروعات حتى يكون لها دخل؟"، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات فى كل المجالات يكون له مردود إيجابى فى زيادة الموارد.

ولفت "أبو العينين" إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة فى اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهى طريقة حديثة، متسائلا: "هل سيكون للجامعات الحكومية حظ فى هذا النظام؟"، مشددا على أهمية ربط البحث العلمى بالبيئة والمجتمع، مطالبا فى الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين فى الجامعات.