"الدستور" في كتيب صغير للجميع.. إصدار جديد لهيئة الاستعلامات

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات كتيباً يتضمن نصوص الدستور المصري وفق آخر التعديلات التي أجريت عليه، في طباعة أنيقة، وحجم رشيق يسهل اقتناؤه والاستعانة به عند الحاجة.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن الهيئة قامت بطباعة مئات الالآف من نسخ كتيب الدستور، وأتاحتها لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والهيئات القضائية وكليات الحقوق وأكاديمية الشرطة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمكتبات العامة، وكل الجهات الحكومية والمواطنين كافة، مشيراً إلى أن نشر ثقافة الاهتمام بنصوص الدستور بين كافة فئات المواطنين هو جزء من نشر الوعي السياسي والقانوني، من منطلق أن الدستور هو الوثيقة الأسمى، التي تتضمن تحديد إطار واضح للهوية الوطنية، وفلسفة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وكذلك واجبات وحقوق المواطنين... فضلاً عن مؤسسات الحكم وواجباتها والعلاقة فيما بينها، وغير ذلك من الأسس التي تنظم شئون الحياة والمجتمع، ولاشك أن إلمام المواطنين بذلك، هو نقطة البداية لنشر مباديء احترام وسيادة القانون من جانب أفراد الشعب ومؤسسات الدولة على السواء.
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن الهيئة قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية واتاحتها للباحثين والجمهور الخارجي من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.
كما شرعت هيئة الاستعلامات بالفعل في توزيع ألاف النسخ على كافة محافظات مصر والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما أنها على استعداد لتوفير النسخ التي تحتاجها أية جهة مهتمة بنشر الثقافة القانونية والدستورية بين المواطنين والشباب بصفة خاصة.
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