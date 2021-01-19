حسام المندوه يطالب بمواجهة "معاهد بير السلم".. ومسار جامعي لطلاب مدارس المتفوقين

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة مواجهة معاهد "بير السلم" والفنكوش والتي تعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال النائب: هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد والتي تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد.

وأشار حسام المندوه إلى أن سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد ليتم إيداعها مضبطة المجلس.

وتطرق النائب إلى الكليات الطبية في الجامعات الخاصة، مشددا على أهمية أن يكون لها مستشفيات، مشيرا إلى أن كثير من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي.

وقال حسام المندوه الحسيني: أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض، متابعا: الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها.

وطالب النائب، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.

وفي ذات السياق، طالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأن يستكموا مسار الدراسة في كليات لرعاية المتفوقين وليس دخول الجامعات العامة.