الترويج عبر المدونين.. هل تنجح حيلة السياحة في لفت انتباه العالم؟

استخدمت هيئة تنشيط السياحة الذراع الترويجي لوزارة السياحة والآثار، مشاهير المدونين عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، أخرهم مدوني إنجلترا و أوكرانيا ، لتكون أداة جديدة لجذب الحركة السياحية لمصر .
وتبحث هيئة تنشيط السياحة العديد من الفرص ، للترويج للمقصد السياحي المصري ، عبر استخدام وتطويع التكنولوجيا ،محاولات مستمرة لتدفع بالحركة الى الامام ، وفى اطار ذلك نرصد اراء الخبراء حول مزايا الترويج عبر المؤثرين على صفحات السوشيال ميديا .
وقال عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أن الترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر استضافة مشاهير المدونين ، وسيلة ترويجية جديدة تضاف لحقيبة الترويج السياحي .
وأكد عبدالهادي لـ"دوت الخليج" ، أن المؤثرين ليتبعه الالاف عبر صفحاتهم المتناثرة على فضاء الانترنت ، وعلينا التركيز على استضافة المؤثرين من الدول المصدرة للسياحة الى مصر و هو الامر المتبع حاليا من قبل هيئة التنشيط .
وأشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان إلى أن هيئة التنشيط تحاول مواكبة التطور السريع و طرق التسويق و الترويج الجديدة ، عبر السوشيال ميديا ، متوقعا مزيد من الحراك تجاه استضافة مزيد من المؤثرين .
ولفت إلى أن الاعلام السياحي عليه دور مهم ، خاصة ان هناك مؤسسات اعلامية لديها ثقة من المواطن ، و تعد منبرا هاما ذو مسؤولية ، وقد رأينا ذلك عبر الحملة المصرية لترويج مصر على احدي شبكات الاعلام الدولي المعروف وقد حققت نجاحا .
من جانبه أضاف عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة و الطيران بالغرفة التجارية السابق ، الى أن الترويج للمقصد المصري عبر المدونين نقطة تضاف لملف السياحة المصرية ، وتزيد من ثقة متابعيهم للمقصد المصري .
ولفت عماري لـ"دوت الخليج" إلى أن المؤثرين لديهم متابعين قد يتخطوا الملايين ، وهى الأرقام الواجب تحليلها والعمل على استضافتهم ، وفقا لتوقيت و المواسم و الزيارات ، و الاستهداف الصحيح للمقاصد سواء ثقافية او ترفيهية .
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