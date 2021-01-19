نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان للحاصلين على ماجستير ودبلوم إدارة الأعمال: "أنتم ثروة كبيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان الكوادر الشبابية بوزارة القوى العاملة والذين حصلوا علي درجة دبلوم وماجستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية في مصر، في إطار التعاون بين الحكومة والجامعة الفرنسية، لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية والإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك بحضور منال عبد العزيز عثمان مدير مركز التدريب والتنمية بالوزارة.

ووجه الوزير رسالة للشباب المكرمين قائلا: "أنتم ثروة كبيرة للقوى العاملة يجب استغلالها" ، وإن العمل داخل الوزارة يتحملها الجميع، وليس فرداً دون آخر ، مشددا علي أن العمل أمانة يتحملها الجميع تجاه بلده ، لافتا إلي أن الفرصة أمامكم عظيمة تتحملوا هذه الأمانة، خاصة بوصولكم لهذه المكانة العلمية.

وقال الوزير : إننا بصدد الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي داخل الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات التابعة للوزارة ، منبها على من يملك تلك الخبرة أن ينقلها لمن لا يملكها ، حتى نصل بسفينة "القوى العاملة" لبر الأمان فى الوقت المطلوبة لتحقيق الإنجاز في هذا الخصوص .

وكشف الوزير عن أن الوزارة أمامها أحلام كثيرة ، تسعى لتحقيقها ، ومنها منصة سوق العمل التى تخطط الوزارة لعملها فى الفترة المقبلة ، والتى يوازيها فى العمل فى الفترة الحالية "المراصد" التى تم إعدادها فى خمس محافظات ، مؤكدا أننا نعمل على تغطيها في باقي محافظات الجمهورية ، لافتا إلي ضرورة البدء فى عمل دراسات فنية متخصصة من قبل المؤهلين لكل ما يخص العمل ، ولا نؤول بتلك المهام لجهات أجنبية والتى تقوم بعمليات التدريب اللازمة قبل التأهيل ، حتى نستقل بأعمالنا ، ونستغل عقول شبابنا المفكرة التى تمتلكها الوزارة فى تقديم فكر جديد فى شتى مجالات عمل الوزارة .

وقدم الوزير الشكر للمكرمين، واصفا إياهم بأنهم من أرقى مجموعات العمل الموجودة بحصولكم على هذه الشهادات ، قائلا لهم : بوصولكم لتلك الدرجة العلمية ، مطلوب منكم تطبيق ذلك التطوير فى نواحى العمل كل فى إدارته ، وترجمة تلك الفرصة التى منحت لكم لوضع الوزارة فى وضع أفضل .

وقد ضمت قائمة المكرمين الحاصلين على درجة الماجستير كل من : رشا عبد الباسط عبد العزيز ، وأميرة فتحي سالم، وإبراهيم أحمد علي، وشيماء محمود أحمد فؤاد، ، وميريام نجيب شحاته، وياسمين ممدوح حسن ، ورنا صلاح الدين ، ووفاء خميس إبراهيم أحمد.

كما شملت القائمة: محمد عبد الفتاح كامل علي ، وأشرف مرزوق عبد الشهيد، ودعاء محمد أحمد مصطفى، وإنشراح خليل أحمد ، ورضا العربي محمد .

