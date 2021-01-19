نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يتعهد أمام البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه معاهد "بير السلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، باتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبطية قضائية حيال المعاهد غير المرخصة المعروفة بـ" معاهد بير السلم"، مؤكدا أنه لا رحمة لنا فى مواجهة المخالفات.

وقال وزير التعليم العالي: "سآخذ الورق من حضرتك، وسيكون هناك ضبطية قضائية في الحال واليوم"، لافتًا أنه لا يوجد وسيله لمراقبة كافة المخالفات بمجال التعليم لكن بمجرد أفادة بوجود أة جهة غير مرخصة تمارس أعمال منافية للقانون، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فة مواجهتها بذات اليوم.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن تطبيق التنسيق الإلكتروني يأتي حرصا من الوزارة علي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب دون تمييز والتصدى لبعض الأمور غير القانونية، لاسيما وأنه تم رصد قبول بعض طلاب بجامعات خاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر فلجأت الوزارة لحل لإنهاء من خلال إقرار هذا النظام.

وشدد وزير التعليم العالي على عدم تدخل الوزارة فى امتحانات القبول بالجامعات الخاصة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز.



ونوه خالد عبد الغفار، إلي أنه تم عقد نحو 5 جلسات مطولة مع المعنيين بالأمر من أجل الاتفاق علي هذا النظام، والاستقرار علي قواعد تطوير قواعد القبول بما يحقق مصلحة الطلاب أولا.