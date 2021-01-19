نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس مستقبل وطن: مباحثات الرئيس السيسي مع ملك الأردن ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شقيقه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية، أثناء زيارته الرسمية للأردن، بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات.

وأضاف منظور، أن المباحثات التي عقدت بين الرئيس السيسي، وملك الأردن، استهدفت التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المُنتظم من أجل تضافر الجهود للحفاظ على الأمن القومي العربي، مُؤكدًا أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتوافق في الرؤى والأهداف، مُشيرًا إلى أن المباحثات ناقشت آخر مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتطورات القضية السورية والليبية واليمنية، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن العلاقات المصرية الأردنية قديمة وأزلية، وبين البلدين الأشقاء روابط تاريخية وحضارية وعلاقات مُميزة في شتى المجالات زادت أواصرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.