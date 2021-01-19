نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء حالة الطقس ليوم غد الاربعاء، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي علي البحر المتوسط يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون معتدل علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة كثيفة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح) على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.