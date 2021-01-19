نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الدفعة الثالثة من الدراجات للمتقدمين فى مبادرة "دراجتك.. صحتك" بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الثالثة شارك فيها شباب من جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمنت هذه المرحلة توزيع 7200 دراجة جبلى وهجين، على دفعات، الدفعة الاولى سيتم توزيع 900 دراجة، مشيرا إلى أن سعر الدراجه وهو اقل من سعر السوق ومناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهده وغير الممهده ومقاسها 19، أما الدراجة الهايبر هجين وهي مناسبه للرياضيين وللطرق الممهده ومقاسها 17.

و أضاف صبحي أن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهوريه.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك.. صحتك " ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

