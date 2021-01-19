نائب بالشيوخ: إدراج أمريكا لـ«حسم» بقوائم الإرهاب يساعد فى تجفيف منابعه

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لشؤون أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، رسميًا على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، يؤكد إدراك العالم لخطورة هذه الجماعة الإرهابية بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام.





وتوقع فهمى أن يكون هناك فى القريب العاجل موقفا ضد الدول الراعية والداعمة لهذه الجماعات والتنظيمات ومن يوفرون لهم غطاء إعلامى أو سياسى. وأضاف فهمى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستجد نفسها أمام اختبار حقيقى فى هذا الملف الذى يتطلب مزيدًا من الإجراءات وحظر جماعة الإخوان التنظيم الأم وتجفيف منابعها، موضحا أن تأثيرات القرار سيساعد المنطقة فى تجفيف منابع الإرهاب لأن الإدراج على قوائم الإرهاب يتبعه قرارات تجفيف منابع الدعم وتتبع مصادر التمويل وفرض عقوبات على الدول والمنظمات التى تساعد هذه الجماعات. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الجماعات الإرهابية والكيانات والتنظيمات تشوه صورة الإسلام، فهم يتشدقون باسم الدين وفى حقيقة الأمر الدين منهم براء، وهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، موضحا أن إدراج "حسم وجماعة أنصار بيت المقدس" يؤكد الاعتراف بأنهم جماعات مسلحة تحمل راية العنف والدم ولا تريد الخير والاستقرار لأى دولة تتواجد بها.

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