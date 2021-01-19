جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ردًا على كلمة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك خطوات مبشرة فى قطاع البحث العلمى بشأن لقاح كورونا.







وأوضح الوزير فى رده على كلمة الدكتور أيمن أبو العلا، بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن جائحة كورونا جديدة، وتم العمل عليها منذ اكتشافها للتوصل إلى علاج، مضيفا: "أصبح ذلك خطوة مفيدة فى البحث العلمى للاستعداد لأى جائحة مشابهة فى الفترة المقبلة". وقال عبدالغفار: "لدينا نتائج مبشرة على التجارب السريرية وسنعلن عن النتائج قريبًا". وكان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه لومًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بسبب أدائها فى أزمة فيروس كورونا، قائلًا،" فى ظل أن فيروس كورونا هو موضوع الساعة، كان العشم فى البحث العلمى أن يكون على مستوى أعلى مما عليه الآن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى لنواب البرلمان: خطوات مبشرة لإنتاج لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.