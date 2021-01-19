ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية البرلمانية يواجه وزير الدولة للإعلام بمخالفته للدستور والقانون

واجه النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية البرلمانية، أسامه هيكل وزير الدولة للأعلام، بمخالفته للدستور في المادة 166 برئاسة وزير الدولة للأعلام لمدينة الانتاج الإعلامى.

وقال رشاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن هذا الامر لا يستطيع أحد قبوله، بان يكون وزير الدولة للأعلام هو العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، لان هذا فيه مخالفة صريحة لقانون الشركات، مضيفاً "فأما لدينا نقص في الكوادر نحلها او أن هذا استثناء للقانون الذي أقسمنا واقسم وزير الدولة للأعلام على الالتزام به"، مؤكدا ان هذا الامر يحتاج الى وقفة من مجلس النوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى تشهد تعقيب اعضاء المجلس على بيان وزير الدولة للاعلام الذى القاه بالجلسة حول تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة