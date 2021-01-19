التضامن: إنشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة قنا مجانا

"القباج": ضم 1500 متطوع جديد لتنفيذ برامج توعوية لوقاية الشباب من المخدرات

افتتاح مقرات لصندوق مكافحة الإدمان بـ4 جامعات مصرية لتوعية الطلاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

‏تخصيص أقسام لعلاج المراهقين من التعاطى والإدمان "لمن أقل من 18 عاما

تنفيذ برامج لتوعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وآليات العلاج من الإدمان

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق اجتماعا لاستعراض جهود الصندوق خلال العام الماضى واعتماد خطة العمل للعام الجاري 2021، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والمالية والإعلام والإسكان وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موافقة مجلس الإدارة على انشاء مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان في محافظة قنا بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ،على مساحة 4 آلاف متر وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيل للمرضى مجانا بعدما تلقى الخط الساخن للصندوق "16023" ما يقرب من 1900 اتصال تليفوني من أبناء محافظة قنا على مدار عام 2020 ،وأيضا تلقى اتصالات من أبناء محافظتي الأقصر وسوهاج وجميعها من المحافظات المحرومة من الخدمة، لافته الى ان زيادة عدد المراكز العلاجية الى 26 مركز علاجي حتى الآن بـ 17 محافظة بعدما كان العدد لا يتجاوز 12 مركز علاجي عام 2014.

وفيما يتعلق باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان طوال فترة جائحة كورونا، أوضحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن انه تم التنسيق مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن لاستقبال المرضي في أماكن واسعة قبل دخولهم العيادات الخارجية لتلقي خدمات العلاج وفق جدول منظم مع دخول كل فرد بمفرده أثناء الكشف بالعيادة منعًا للتكدس، كما تم تقليل عدد مرضي الإدمان في جلسة العلاج الجماعي الواحدة والتي تهدف إلي تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمرضي لتساعدهم علي الاستمرار في التعافي والحد من الانتكاسة،كما تقرر صرف الأدوية لمرضي الإدمان المتابعين مع العيادات الخارجية لمدة 15 يومًا مجانًا بدلًا من أسبوع من خلال المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وذلك لتقليل ترددهم علي العيادات في فترة قصيرة علي أن يتم عودتهم إلي العيادات بعد أسبوعين وفق جداول منظمة لمتابعة حالتهم والاطمئنان عليهم وصرف أي أدوية جديدة لهم وفقًا لحالة كل مريض،كما تم التنسيق مع المستشفيات الشركة علي تطهير العيادات وتعقيمها بشكل يومي بجانب أيضًا توفير المطهرات لاستخدامها من قبل المترددين علي العيادات، كما تم أيضًا منع الزيارات للمرضي المحتجزين بمراكز تأهيل مرضي الإدمان طول جائحة كورونا لعدم التكدس وكإجراء احترازي أيضًا للوقاية من الفيروس‪.‬

ووجهت "القباج " بتكثيف البرامج التوعوية المتكاملة حول كيفية الوقاية من الإدمان فى كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" لزيادة الوعى بين الأهالي خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، على ان يتم خلال عام 2021 تكثيف برامج التوعية في منطقة حى الأسمرات ، وأيضا تنفيذ البرامج فى مناطق " بشائر الخير ، والمحروسة ، روضة السيدة ، الخيالة " بجانب تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بجميع المدارس في هذه المناطق لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات .

وأكدت "القباج" انه سيتم التوسع في تخصيص أقسم خاصة لعلاج الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة بعلاج المراهقين "لمن أقل من 18 عاما " من التعاطي والإدمان وأيضا اقسام لعلاج الامراض المصاحبة للغدمان " لتشخيض المزدوج " بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن

من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لـ 132 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعاير الدولية خلال 2020 ، كما تم تنفيذ برنامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب " حماية أولادنا " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في 2000 مدرسة على مدار العام الماضي استهدف توعية 200 ألف طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية بأضرار الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بجانب إعداد الكوادر الشبابية ،وضم 1500 متطوع جدد من الشباب وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان ، ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 30‪ ‬ ألف شاب وفتاة حتى الآن ،بجانب الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأفراد نافعين في المجتمع، حيث تم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بقيمة 4 مليون جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي .

وأضاف " عثمان " انه تم تجهيز وافتتاح عدد 4 بيوت للتطوع بجامعات "القاهرة – حلوان – سوهاج – الزقازيق" وتم توعية أكثر من 45 ألف طالب وطالبة بأضرار الإدمان على مدار الفصل الدراسي الأول وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإدمان بجانب تنفيذ 5 مبادرات ميدانية توعوية "اختيارك – توصل بالسلامة – أوعى تجرب – خدعوك فقالو " داخل 250 ميدان وساحة شعبية لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي وذلك بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كذلك الكشف على 8292 سائق بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية على مدار الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.