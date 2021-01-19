نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإعلام: 62 مليار جنيه مصري ديون متراكمة على هيئتي الإعلام والصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارته أمام المجلس.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن وزارته عادت بناءً على رؤية من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة الفراغ لعدم وجود وزير للإعلام، وإن المنصب عاد بعد عدد من المطالب بضرورة عودة منصب وزير الإعلام.

وأكد "هيكل" خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أما المحور الثاني، فأوضح "هيكل" أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، لكن حاليًا فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي محدد.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع: "أمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليار جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة".

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

