نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصيادلة" استمرار تقديم خصم 40% لأعضاء النقابة على MBA في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بناء علي التعاون المشترك والمستمر بين نقابة الصيادلة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع القرية الذكية، تعلن نقابة الصيادلة عن استمرار تقديم خصم ٤٠% لأعضاء النقابة علي البرامج الدراسية التالية:
- دكتوراة ادارة الاعمال DBA.
- ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية والانجليزية.
_تم تحويل نظام الدراسة ل"اون لاين" لحين رجوع المنشات التعليمية،
_المحاضرات يومين فى الاسبوع من الساعة ٦ مساء حتى العاشرة
_مدة الدراسة سنتين