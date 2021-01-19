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"الصيادلة" استمرار تقديم خصم 40% لأعضاء النقابة على MBA

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أحمد جودة - القاهرة - بناء علي التعاون المشترك والمستمر بين نقابة الصيادلة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - فرع القرية الذكية، تعلن نقابة الصيادلة عن استمرار تقديم خصم ٤٠% لأعضاء النقابة علي البرامج الدراسية التالية:


- دكتوراة ادارة الاعمال DBA.


- ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية والانجليزية. 


_تم تحويل نظام الدراسة ل"اون لاين" لحين رجوع المنشات التعليمية، 


_المحاضرات يومين فى الاسبوع من الساعة ٦ مساء حتى العاشرة 


_مدة الدراسة سنتين

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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