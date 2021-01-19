زعيم الأغلبية البرلمانية ينتقد تولي أسامة هيكل منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تولي وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: "هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلًا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وقال رشاد: "نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

