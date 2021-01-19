نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تُطالب بعودة الجامعة العمالية كسابق عهدها معهد عالى 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجهود المبذولة في مواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا القاتل.

وشددت "عطوة"، فى كلمتها خلال الجلسة العامة، على أهمية الجامعة العمالية للدولة المصرية، مُطالبة بضرورة عودتها كسابق عهدها بأن تكون الدراسة بها أربعة سنوات، فضلًا عن أهمية تطويرها وإعادة هيكلتها، خاصة وأنها واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الجامعات المصرية واحدة من الجامعات التي تهتم بالتطور التكنولوجى وحلقات الجودة العالمية، كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عملياَ.

وأكدت "عطوة"، أنها تقدمت بالكثير من طلبات الإحاطة بشأن النظر في ملف تطويرها مرة أخرى ولكن لم يلتفت إليها أحد، حيث أنها تُعاني من تهميش لسنوات طويلة، ولكن حان الوقت الأن لتصحيح مسارها وعودة الراسة بها أربعة سنوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الجامعة لها مكانة خاصة وأهمية خاصة فهي متنفس البسطاء التعليمي، ومصروفاتها فى.متناول البسطاء، متساءلة إلي أين مصير الجامعه العمالية

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

