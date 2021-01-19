اتهم مستقبل وطن بإفساد الحياة السياسية.. جبالى يطلب إخراج داوود من القاعة

جدة - نرمين السيد - وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.
وحذر حنفى جبالى، من الاحتجاج بصوت عالى، قائلا: أرفض المساس بكرامة أى نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.
وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب فى حالة عدم الانضباط فى الجلسة العامة فى مواجهة النائب، حيث قال: الذين أفسدوا الحياة السياسية، فى إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن.
وقرر حنفى جبالى، حذف الكلمة من المضبطة، والتى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس.
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