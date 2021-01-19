صور .. رشا راغب : نعاصر فترة اهتمام بتطوير العنصر البشرى

جدة - نرمين السيد - استضاف مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن ندوة ثقافية بتنظيم من "لجنة الشباب" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة برعاية وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تحت عنوان "القيادة الشبابية بين الواقع والحلم" وأدارها المخرج عمرو قابيل عضو لجنة الشباب.





وفى بداية الندوة رحبت د. إيناس عبد الدايم بالدكتورة رشا راغب، مُعبرةً عن تقديرها للجهود التى تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تدريب الشباب والارتقاء بمعارفهم وقدراتهم.

وشهدت بداية الندوة أيضًا، كلمة ترحيب من الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أعرب فيها عن تقديره لمسيرة "تمكين الشباب" التى تقوم بها الدولة المصرية متمثلة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف: "تشهد مصر حاليًا اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، ولم يكن الإهتمام بتمكين الشباب مجرد شعارات مرسلة أو تصريحات إعلامية ولكنه تجسد فى وقائع ملموسة وإنجاز على أرض الواقع".

ثم جاءت كلمة أمين لجنة الشباب الفنان أحمد السيد، والذى أكد على مهمة "بناء الإنسان" والتى اعتبرها مهمة مشتركة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الثقافة.

شهدت الندوة الثقافية التى أدارها المخرج عمرو قابيل، تطرق الدكتورة رشا راغب، إلى أهمية المكون البشرى فى المجتمع المصرى وضرورة الاهتمام بتطويره، وصرحت: "الشعب المصرى مختلف وعبقرى".

كما أضافت "أن مصر تمتلك أمر غالى جدًا وهو العنصر البشرى والآن نعاصر فترة اهتمام بتطوير العنصر البشرى لأنه يعتبر أهم ما تملكه الأمة المصرية".

واستعرضت راغب مهمة و رؤية الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى مسيرتها منذ إنشائها، وعرض كافة الأرقام الإحصائية الخاصة بأعداد البرامج التدريبية والخريجين، ونوعية الاشتراطات لقبول المتقدمين للبرامج التى تقدمها الأكاديمية، مرورًا بشرح مفصل للهيكل التدريبى الذى تقوم عليه البرامج التدريبية، وأشارت فى هذه الصدد الى البرامج التدريبية المفصلة والتى حققت أهدافها بنجاح مثل برنامج "المسئول الحكومى المحترف"، وبرنامج "ديوانى كفء".

وفى نهاية الندوة استقبلت رشا راغب أسئلة من الحضور التى دارت حول العديد من النقاط، أجابت خلالها على تساؤل بخصوص الفارق بين التعليم والتدريب وصرحت "الفرق بين التعليم والتدريب مثل الفرق بين السينما والمسرح.. فالتدريب ديناميكى ويختلف بإختلاف الظروف على عكس التعليم الذى يقوم على أساس ضخ المعلومات المطلوبة فقط لمجموع المتلقيين مهما كانت خلفياتهم، أما التدريب فهو مثل الفن المسرحى قائم على تفصيل البرنامج طبقا للمتلقى والتفاعل بين المدرب و المتدرب".

وانتهت الفعالية بتقديم أستاذ العود العربى الفنان أسامة الخولى كوكتيل تراث فالس.