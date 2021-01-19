صور.. سفير ألمانيا يشيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، الدكتور سيريل جان نون سفير دولة ألمانيا لدى القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.





فى بداية اللقاء رحب وزير الطيران، بالسفير الألمانى، مؤكدًا أن مصر وألمانيا تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية كبيرة وتعاون مشترك فى مختلف المجالات.

ومن جانبه أعرب السفير الألمانى عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى شغف واهتمام السائح الألمانى بزيارة الأماكن السياحية والأثرية والثقافية.

وأشاد الدكتور سيريل جان نون، بمستوى الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطارات المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية من المدن الألمانية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، تسير فى الجدول الشتوى الحالى 11 رحلة أسبوعيا إلى ألمانيا بمعدل 5 رحلات إلى فرانكفورت و3 رحلات إلى برلين و3 رحلات إلى ميونيخ، كما تسيّر شركة أير كايرو رحلات إلى كل من دوسلدورف وميونخ وشتوتجارت وفرانكفورت وهانوفر ترتفع تدريجيا إلى ٨ مطارات المانية أخرى مع بداية صيف 2021.

فيما تسير شركة لوفتهانزا الألمانية رحلات إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الشحن الجوى بين البلدين، كما أن هناك اتفاقية مشاركة بالرمز بين الشركتين الوطنيتين مصر للطيران والخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزاط، والشركتين أيضا أعضاء فى تحالف ستار العالمى والذى يعد أكبر تحالف لشركات الطيران فى العالم.