النشرة المرورية : زحام بكوبرى أكتوبر و15مايو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، اليوم الثلاثاء، شهدت معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%، مع البداية الفعلية للذروة المسائية.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، بأن محافظة الإسكندرية ظهرت فيها بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأضاف صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وذكر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وتابع صابر: أن بعض قطاعات الطرق الدائرية، تشهد بعض الأحجام بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات بها، ومن أبرزها أعلى مناطق البساتين، وأعلى مناطق المرج، وأعلى مناطق الوراق، مع انتشار الخدمات المرورية.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح أن جميع المحاور والطرق الداخلية بالجيزة تعمل بشكل مرضى، وأشار إلى أن شارع الجامعة يشهد بعض الكثافات وطالب بسلوك ربيع الجيزى بديلا عن شارع مستشفى الرمد للمتجه إلى المنيب، ونوه إلى أن اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور الفردوس بمنطقة صلاح سالم، نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير، ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.