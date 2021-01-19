التنمية المحلية: إيقاف أعمال الملاحة بموانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس

وجه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الأمطار فيها مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأي أحداث غير متوقعة.

وتلقى شعراوي - وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات عن حالة الطقس بالمحافظات والذى أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أدت إلى تجمعات مياه وجاري العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى كما تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الاسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية.

وتابع أنه تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس، ما أدى إلى تراكم خفيف للمياه وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.

وبيّن التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة وجارى العمل على تمشيطها ورفع اى تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد شعراوي أن الوزارة وجهت المحافظات بتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد من جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وشدد على ضرورة استمرار المحافظات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى والتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وكلف غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.