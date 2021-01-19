نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في ضيافة المجلس الأعلى للثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن ندوة ثقافية بتنظيم من "لجنة الشباب" التابعة للمجلس الأعلى للثقافة برعاية وبحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تحت عنوان "القيادة الشبابية بين الواقع و الحلم" وأدارها المخرج عمرو قابيل عضو لجنة الشباب.

وفي بداية الندوة رحبت د. إيناس عبد الدايم بد. رشا راغب مُعبرةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب الشباب والارتقاء بمعارفهم وقدراتهم.

وشهدت بداية الندوة أيضًا كلمة ترحيب من د. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أعرب فيها عن تقديره لمسيرة "تمكين الشباب" التي تقوم بها الدولة المصرية متمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب وأضاف "تشهد مصر حاليًا اهتمامًا غير مسبوق بالشباب ،ولم يكن الإهتمام بتمكين الشباب مجرد شعارات مرسلة أو تصريحات إعلامية ولكنه تجسد في وقائع ملموسة وإنجاز على أرض الواقع"

ثم جاءت كلمة أمين لجنة الشباب الفنان أحمد السيد، والذي أكد على مهمة "بناء الإنسان" والتي اعتبرها مهمة مشتركة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الثقافة.

شهدت بداية الندوة الثقافية التي أدارها المخرج عمرو قابيل تطرق د. رشا راغب إلى أهمية المكون البشري في المجتمع المصري وضرورة الاهتمام بتطويره، وصرحت "الشعب المصري مختلف و عبقري". كما أضافت "إن مصر تمتلك أمر غالي جدًا وهو العنصر البشري والآن نعاصر فترة إهتمام بتطوير العنصر البشري لأنه يعتبر أهم ما تملكه الأمة المصرية "

وقامت د.رشا راغب بإستعراض مهمة و رؤية الأكاديمية الوطنية للتدريب بالإضافة الى مسيرتها منذ إنشائها واستعرضت كافة الأرقام الإحصائية الخاصة بأعداد البرامج التدريبية والخريجين و نوعية الإشتراطات لقبول المتقدمين للبرامج التي تقدمها الأكاديمية، مرورًا بشرح مفصل للهيكل التدريبي الذي تقوم عليه البرامج التدريبية، وأشارت في هذه الصدد الى البرامج التدريبية المفصلة و التي حققت أهدافها بنجاح مثل برنامج "المسئول الحكومي المحترف" و برنامج "ديواني كفء".

وفي نهاية الندوة استقبلت د. راغب أسئلة من الحضور التي دارت حول العديد من النقاط، أجابت خلالها على تساؤل بخصوص الفارق بين التعليم والتدريب وصرحت "الفرق بين التعليم والتدريب مثل الفرق بين السينما والمسرح.. فالتدريب ديناميكي ويختلف بإختلاف الظروف على عكس التعليم الذي يقوم على أساس ضخ المعلومات المطلوبة فقط لمجموع المتلقيين مهما كانت خلفياتهم، أما التدريب فهو مثل الفن المسرحي قائم على تفصيل البرنامج طبقا للمتلقي والتفاعل بين المدرب و المتدرب". وانتهت الفعالية بتقديم أستاذ العود العربي والفنان أسامه الخولي كوكتيل تراث فالس.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.