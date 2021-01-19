صور.. الأنبا أرسانى يمنح سر المعمودية لطفل من أبناء الأسر المصرية بهولندا

جدة - نرمين السيد - كما منح الأنبا أرسانى أثناء القداس الإلهى، سر المعمودية لطفل من أبناء الأسر المصرية المقيمة بهولندا. وألقى أسقف هولندا العظة بعنوان مولودين من الماء والروح. جاء ذلك، بمشاركة عدد محدود من الشمامسة والشعب، فى ظل الاحتياطات الاحترازية المشددة التى اتخذتها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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