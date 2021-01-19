صور.. النقل تعلن الانتهاء من محور كلابشة وتشغيله بشكل تجريبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة النقل، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمى خلال الفترة المقبلة فى إطار افتتاح 4 محاور هى "عدلى منصور ببنى سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة باسوان".

وأشارت إلى أن المحور يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 14 عمل صناعى "9 كبارى - 5 أنفاق"، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف.

ولفتت إلى أن أهمية المحور التنموى، تتركز فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان"، الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان"، وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر والتخطيط لإنشاء 14 محورا بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014.