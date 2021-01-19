رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الدولة للإعلام للجنة الثقافة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.





جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للاستماع لبيان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى الجلسة العامة غدًا الأربعاء. وأعلن رئيس المجلس، أن حزب إرادة جيل، اختار النائب محمد تيسير مطر، ممثلا للهيئة البرلمانية فى المجلس.

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