صور.. محافظ الفيوم: مطالب أهالى القرى الأكثر احتياجا على رأس أولويات الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بمركز شباب شريف والى، بمركز يوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووكلاء الوزرات المعنية بوضع خطط التطوير، وعدد من أهالى المركز والقرى.

فى بداية اللقاء، قدم محافظ الفيوم الشكر لأهالى يوسف الصديق، مؤكدًا أن مطالب أهالى القرى الأكثر احتياجًا تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، كما ثمن دور وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية فى جعل المواطن شريكًا أساسيًا فى وضع رؤيته لخطط التطوير بناءً على الاحتياجات الفعلية، من خلال نموذج الموازنة التشاركية.

وأكد المحافظ، أن القرى المستهدفة بمركز يوسف الصديق للتطوير من خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة، وضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، سيشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة بها، إضافة إلى دخول خدمات جديدة لم تكن موجودة، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعى عبارة عن منهج عمل للاستماع للمواطن ووضعه شريك أساسى فى عرض رؤيته لوضع الخطط الخدمية وتوفيقها مع الخطط الاستثمارية تبعًا للمطالب والاحتياجات الفعلية.

واستعرض مواطنى القرى عددًا من مطالبهم واحتياجاتهم بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمال قرى الظهير الصحراوى، وغيرها من القطاعات الخدمية التى تتصل بمطالب المواطنين بمختلف قرى المركز.

ومن جهته، استعرض محافظ الفيوم بعضًا من مشاريع المحافظة ـ المقرحة ضمن الخطة ـ ردًا على ما تم استعراضه من مطالب لمواطنى قرى ومركز يوسف الصديق، موضحًا أن مشروعات الصرف الصحى سيحدث فيها طفرة كبيرة خلال الـ5 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم البدء بالفعل فى الكثير من المشروعات العالقة للصرف الصحى، وبشأن خدمات ذوى الهمم وجه المحافظ بملائمة أى مشروع جديد أو يتم تطويره مع ذوى الهمم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن خطط التطوير تهتم بالمشروعات التى لها تأثير إيجابى على المواطنين ويستفيد منها شريحة كبيرة، وبشأن قرية النزلة، أوضح المحافظ، أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف طريق بحر النزلة.

أما قرى الظهير الصحراوى، لفت المحافظ إلى أنها تأخذ أهمية قصوى لدى الدولة لتطويرها ومدها بالخدمات، مشيرًا إلى عقد عدد من الاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير وإقامة عدد من المشروعات لأهالى تلك القرى.

ولفت المحافظ، إلى العمل على تبطين مختلف المجارى المائية بالمحافظة لمنع تسرب مياه الرى وترشيد استهلاكها، مؤكدًا على ضرورة سرعة التحول إلى الرى الحديث.

وعن تنمية بحيرة قارون، أكد المحافظ، أنه يتم حاليًا أخذ عينات من مياه البحيرة لتحليلها بواسطة الهيئة العامة للثروة السمكية وفريق من كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءت والتى من شإنها إعادة البحيرة لسابق عهدها.

وأكد المحافظ، على مراجعة جميع طلبات واحتاجات المواطنين ومطابقتها مع المشروعات المقترحة، لافتًا إلى عقد لقاء آخر مع المواطنين لمناقشة تلك المشاريع المقترحة وخطط تنفيذها وجداولها الزمنية، منوهًا إلى التركيز على المشروعات القائمة على استغلال المميزات النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، خصوصًا مشروعات الصناعات القائمة على القطاع الزراعى.

وأوضح أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل لساحل بحيرة قارون الجنوبى والشمالى وطرحه للاستثمار، وبشأن مدينة قوته الصناعية، أكد المحافظ، بأنه سيتم العمل بها بعد اكتمال عمل مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 20 مصنعًا جديدًا بكوم أوشيم وجارى طرح 82 قطعة للاستثمار بها.