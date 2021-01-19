السياحة: تطبيق 4 آلاف جنيه غرامة على المنشآت المخالفة للضوابط  

أعلن قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والآثار، برئاسة عبد الفتاح العاصي، عن بدء فرض غرامات فورية على المنشآت السياحية التي لا تتبع الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا، على أنه سيتم تطبيق غرامة فورية بحد أقصى ٤٠٠٠ جنيه، مع الغلق لمدة ٧ أيام تتضاعف مع تكرار عدم الالتزام، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء بشأن آليات تطبيق غرامة على المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحددت مواعيد عمل المطاعم والمقاهي بطاقة 50 %، حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل تزيد ساعة في الإجازات مع عدم تقديم الشيشة، بينما بالنسبة للمراكز التجارية والمولات، سيتم غلقها في العاشرة مساءً بدلًا من التاسعة، وبالنسبة للمسارح والسينما ستتم بالعمل بالطاقة الاستيعابية بنسبة 25 %.

وتضمنت الإجراءات تأكيد استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًّا.

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