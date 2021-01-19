وزير التنمية المحلية : تشكيل مجموعات عمل مدربة بالمحافظات لسرعة شفط...

وزير التنمية المحلية : رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء

فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات .. وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة .

وتلقى اللواء محمود شعراوى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات والذى اشار الى إنخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية و سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ.... حيث شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرةعلى مستوى المحافظة أدت الى تجمعات مياه وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الاحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى كما تم ايقاف اعمال الملاحة بميناء الاسكندرية والدخيلة لحين تحسن الاحوال الجوية ، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.

واوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق الى تجمعات مياه وجارى العمل على تمشيطها ورفع اى تراكمات مياه بالشوارع ، كما تساقطت امطار خفيفة الى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وكلف اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء وإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر .

وأكد وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى : رقم " الواتس أب " : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : ([email protected] ) .