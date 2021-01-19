التموين: لم نحذف أى مواطن مستحق من الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل أو المعاش، تؤكد الوزارة بأنه لا صحة لذلك ولم يتم حذف أى مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله أو معاشه.
وقالت وزارة التموين، إنه تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.
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